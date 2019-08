Netflix presenta el tráiler de Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates y luce espectacular

El mundo no sabía que necesitaba un documental de tres partes sobre la vida y obra de Bill Gates en Netflix hasta que vimos este avance.

Bill Gates es un personaje extraordinario y una figura clave para entender la historia de la tecnología en las últimas cuatro décadas. Su legado y obra iniciaron con un simple sistema operativo en una pantalla monocromática, pero ha crecido a niveles insospechados. Netflix lo sabe y está dispuesto a mostrarnos eso.

De manera inesperada y grata la plataforma acaba de estrenar en su canal oficial de YouTube el primer corto de Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates. Un documental ambicioso y bastante prometedor en donde al parecer conoceremos todo sobre el fundador de Microsoft. Esta es la sinopsis:

Este documental de tres partes cuenta la historia de vida de Bill Gates, en profundidad y sin filtrar, mientras busca soluciones únicas para algunos de los problemas más complejos del mundo.

Uno de los puntos más destacables de Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates es que este documental es dirigido ni más ni menos que por Davis Guggenheim.

Bill Gates: mi mayor error es que Microsoft no fuera Android Bill Gates se pone sincero y reconoce que Microsoft perdió ante Android. Y él siente que tuvo la culpa de que eso sucediera.

Se trata de un cineasta muy reconocido en este género, que ha ganado Premios Óscar. Todo gracias a obras brutales como An Inconvenient Truth y He Named Me Malala.

El documental llegará de forma exclusiva en Netflix el próximo 20 de septiembre de 2019. De manera que queda menos de un mes para disfrutarlo.