Netflix septiembre 2019: Todos los estrenos en el noveno mes del año

The Politician en las series y Capitán América y el Soldado del Invierno destacan en la cartelera de septiembre de Netflix.

Llega el noveno mes del 2019 y Netflix entrega los estrenos para septiembre:

Series

The Politician (27/09/2019)

Payton sabe desde niño que un día será presidente. Pero primero deberá sortear el panorama político más traicionero de todos: la escuela.

Élite: Temporada 2 (06/09/2019)

Tras el asesinato de una compañera, un estudiante desaparece, las lealtades cambian, llegan nuevos alumnos y los turbios secretos son más difíciles de ocultar.

Las del hockey (20/09/2019)

Las integrantes de un equipo femenino de hockey buscan la victoria en la pista mientras tratan de sacar tiempo para el estudio, la familia y el amor.

The Ranch: Parte 7 (13/09/2019)

Colt se esfuerza por reconciliarse con Abby mientras Beau y Joanne lidian con el desafío que supone envejecer. Entretanto, Mary y Luke se meten en problemas.

El marginal: Temporada 3 (27/09/2019)

Un expolicía infiltrado intenta desbaratar una banda que opera desde la cárcel, pero antes deberá manejar los códigos del inframundo para sobrevivir.

Vis a vis: Temporada 4 (27/09/2019)

Cruz del Norte tiene nuevo director y una carcelera es ahora reclusa. Zulema se reencuentra con un familiar y Sole recibe una noticia que le cambia la vida.

Glitch: Temporada 3 (25/09/2019)

Un agente de policía y una médica deben enfrentar un misterio cargado de emotividad cuando siete residentes locales regresan de la muerte en perfecto estado físico.

El espía (06/09/2019)

Esta serie dramática cuenta la impresionante historia verdadera del espía más prominente de Israel, Eli Cohen, quien se infiltró en el gobierno sirio en los años sesenta.

Criminal: España (20/09/2019)

Serie ambientada en una sala de interrogatorios, donde se hacen preguntas en medio de dramas personales. Protagonizan Emma Suárez, Carmen Machi y Álvaro Cervantes.

Jack Whitehall: Travels with My Father: Temporada 3 (06/09/2019)

El humorista Jack Whitehall y su aburrido padre Michael se embarcan en viajes inusuales a otras tierras para estrechar su relación.

The Good Place: Temporada 4 (27/09/2019)

Debido a un error, la egocéntrica Eleanor Shellstrop llega al cielo. Decidida a quedarse, intenta convertirse en una mejor persona.

Skylines (27/09/2019)

Um produtor de hip-hop consegue o contrato de sua vida. Mas as coisas se complicam para ele quando um criminoso reaparece e reivindica a sua parte na gravadora.

Tiny House Nation: Volumen 2 (29/09/2019)

John Weisbarth y el experto en minicasas Zack Giffin viajan por EE. UU. mientras ayudan a crear pequeños hogares a medida para familias de gran corazón.

The Blacklist: Temporada 6 (21/09/2019)

Ahora que sabe que Raymond Reddington no es quien dice ser, Liz deberá decidir si lo ayuda a descubrir quién lo traicionó.

How to Get Away with Murder: Temporada 5 (01/09/2019)

Lo turbio de la política, las apelaciones del grupo de Annalise, los secretos que emergen y un incidente fatal los involucra a todos en una investigación de asesinato..

Anatomía según Grey: Temporada 15 (01/09/2019)

Meredith vuelve a abrirse al amor, mientras los médicos del Grey Sloan lidian con las complicaciones de sus relaciones, con caras nuevas y con nuevas revelaciones.

Pose: Temporada 1 (28/09/2019) Nueva York, 1987: el ícono de la cultura ball LGBTQ Blanca abre su propia casa, y pronto recibe a un talentoso bailarín y a una trabajadora sexual enamorada de un yuppie.

Películas

Entre dos helechos: La película (20/09/2019) El presentador Zach Galifianakis se lanza a la carretera en busca de famosos a los que entrevistar en su programa de bajo presupuesto "Between Two Ferns".

Ocultos por la Luna (27/09/2019) En este thriller de ciencia ficción, un policía de Filadelfia sale a la caza de un huidizo asesino serial cuyos crímenes están sincronizados con el ciclo lunar.

A mi altura (13/09/2019) Jodi tiene dieciséis años, mide un metro noventa y nunca tuvo novio, aunque esto último podría remediarse con la llegada de un estudiante de intercambio a su altura.

Fragmentado (23/09/2019) Un hombre con múltiples identidades secuestra a tres chicas, que deben encontrar el modo de escapar antes de que se apodere de él su más reciente y peligrosa identidad.

Inferno (15/09/2019)Un simbólogo de Harvard a la fuga y sin memoria debe descifrar pistas para detener una plaga diseñada para diezmar la población del planeta.

Cincuenta sombras más oscuras (09/09/2019)Anastasia se embarca en una carrera editorial, mientras Christian renegocia los términos de su relación. Pero el pasado amenaza con separarlos.

Capitán América y el Soldado del Invierno (01/09/2019) Un misterioso enemigo irrumpe la paz. Steve Rogers, preocupado por un ataque a S.H.I.E.L.D., retoma su identidad como el Capitán América y se alía con la Viuda Negra.

Sully: Hazaña en el Hudson (17/09/2019) Poco después del despegue, un Airbus 320 se estrella en el río. No hay víctimas mortales, pero el capitán se enfrenta al escrutinio y a la fama.

La gran muralla (09/09/2019)Un grupo de mercenarios europeos va en busca de pólvora a China. Lo que encuentran es que los héroes de ese país están defendiendo a la humanidad de monstruos salvajes.

Dirty Dancing (01/09/2019)Mientras pasa un verano en familia en las montañas Catskill, "Baby" Houseman, una joven de 17 años, se enamora del liberal instructor de baile del lugar.

Chicas pesadas (01/09/2019)Cady se une a la pandilla más poderosa de la escuela, pero debe enfrentar el infierno cuando el exnovio de la líder de la pandilla quiere ser su novio.

Las crónicas de Spiderwick (15/09/2019)

Cosas peculiares comienzan a suceder cuando la familia Grace abandona Nueva York para mudarse a la solitaria y vieja casona propiedad de Arthur Spiderwick.

Diario de una pasión (01/09/2019)En esta adaptación del éxito editorial de Nicholas Sparks, la guerra y las diferencias de clase dividen a dos jóvenes amantes en la década del cuarenta.

Jackass número dos (Versión sin clasificación) (01/09/2019) Vuelve la pandilla de desvergonzados más ridícula de la historia, con más pruebas que desafían toda lógica y bromas que superan cualquier umbral del dolor.

Escuela de Rock (01/09/2019) Un músico en dificultades usa sus artimañas para obtener un empleo de maestro suplente en una escuela privada, donde enseña en secreto rock 'n' roll a los niños.

Documentales y especiales

Bill Gates bajo la lupa (20/09/2019)

Bill Gates, cofundador de Microsoft, se sincera sobre su infancia, su trayectoria y su pasión por mejorar las vidas de las personas en países en vías de desarrollo.

The Chef Show: Volumen 2 (13/09/2019)

El guionista, director y amante de la comida Jon Favreau y el chef Roy Choi hablan sobre comida dentro y fuera de la cocina junto con chefs reconocidos y celebridades.

Abstract: The Art of Design: Temporada 2(25/09/2019)

Entra en la mente de los diseñadores más vanguardistas y descubre la influencia del diseño en cada detalle de la vida.

Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom (15/09/2019)

Los Tigres del Norte arrojan luz sobre el mundo de los reclusos latinos y escuchan sus historias mientras interpretan música norteña en la prisión de Folsom.

Hello, Privilege. It's Me, Chelsea (13/09/2019)

Documental de la comediante Chelsea Handler, que hace un quiebre y explora el impacto cultural del privilegio de los blancos empezando por su propia historia de vida.

En pocas palabras: Temporada 2 (26/09/2019)

El "boom" de los multimillonarios. El "Athleisure". El atractivo de las sectas. Explora temas y tendencias actuales en esta apasionante serie narrada por famosos.

Hip-Hop Evolution: Temporada 3 (06/09/2019)

Serie documental que narra la dinámica evolución del hip-hop de los setenta a los noventa mediante entrevistas con los MC, DJ y figuras de la música.

Mo Gilligan: Momentum (30/09/2019)

El comediante Mo Gilligan exhibe un humor refinado e incisivo mientras improvisa sobre comienzos humildes, dinámicas familiares y el complejo arte de bailar en la disco.

Bill Burr: Paper Tiger (10/09/2019)

Bill Burr habla sin censura sobre la cultura del abuso, el feminismo masculino, la apropiación cultural y el sexo robótico en este especial de humor grabado en Londres.

Jeff Dunham: Beside Himself (24/09/2019)

Jeff Dunham retoma sus personajes clásicos Walter, Peanut, José Jalapeño y Achmed para un especial filmado en vivo desde Dallas.

Niños y familia

La próxima gran aventura de Archibald (06/09/2019)

Archibald no es un pollito cualquiera. Él vive el momento, siempre trata de sumar y prefiere empezar las oraciones con "sí". Inspirado en el aclamado libro infantil.

Dragones: Equipo de rescate (27/09/2019) En esta serie animada de humor y aventuras, los gemelos Dak y Leyla se dedican a rescatar dragones y a ayudar a los habitantes de su pueblo adoptivo Huttsgalor.

Los héroes del apocalipsis (17/09/2019)

En un pueblo invadido por zombis y monstruos, un chico común se une a sus amigos para sobrevivir al apocalipsis. Basada en la conocida serie de libros.

Equipo Kaylie (23/09/2019)

Luego de cometer algunos delitos menores, el tribunal le ordena a Kaylie Konrad, la joven celebridad multimillonaria, liderar a un grupo de jóvenes que buscan el rumbo.

Buscando a Nemo (01/09/2019)

Buscando a Dory (01/09/2019)

Un recuerdo repentino hace que la amiga olvidadiza de Nemo busque su pasado y se reúna con sus seres queridos, con la ayuda de sus amigos.

Cars (01/09/2019)

En esta aventura animada, el prometedor auto de carreras Rayo McQueen se sale del camino para atravesar el país y participar en una carrera importante..

Patoaventuras: Temporada 1 (01/09/2019)

Con la aventura en la sangre, el multimillonario McPato y sus sobrinos Hugo, Paco y Luis no dan marcha atrás y buscan tesoros y diversión con la ayuda de todo el clan.

My Little Pony: La magia de la amistad: Temporada 8 (01/09/2019)

Para Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Applejack y el resto, la amistad a veces no es algo fácil, pero siempre vale la pena.

Los peores años de mi vida (11/09/2019)

En Hills Village, el ilustador Rafe y su mejor amigo Leo desafían a su estricto director rompiendo absolutamente todas las reglas de su escuela.

Anime

Héroes modestos: Teatro de cortometrajes de Ponoc (06/09/2019)

Tres historias animadas: dos hermanos que sobreviven sin ayuda de nadie; un niño con una grave alergia al huevo; y un hombre invisible para el resto de la sociedad.

Black Lagoon: Temporada 1 (13/09/2019)

Mercenarios secuestran a un empresario que termina uniéndose a sus captores como traductor e intermediario de sus negocios turbios.

Black Lagoon: Roberta's Blood Trail (13/09/2019)

En la temporada 3, una exterrorista busca venganza cuando agentes estadounidenses asesinan al jefe de la familia Lovelace.

Black Lagoon: Temporada 2 (13/09/2019)

En la temporada 2, la pandilla se topa con gemelos asesinos cuando comienza una guerra entre organizaciones criminales.