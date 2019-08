Netflix buscaría los derechos sobre Seinfeld para cuando se quede sin Friends

Netflix estaría enfrascado en una lucha de dinero para quedarse con los derechos de Seinfeld.

Netflix pasa por un momento extraordinariamente complicado. Disney+ y HBO Max amenazan con destronarlos en cualquier momento y Friends abandonará la plataforma dentro de muy poco tiempo.

Así que la plataforma estaría desesperada buscando quedarse con los derechos de su único sustituto posible, en lo que a niveles de popularidad se trata: Seinfeld.

Todo proviene de un interesante artículo de Deadline, en donde se relata la guerra de pujas monetarias entre las distintas plataformas de streaming por series clásicas que todo mundo querría ver.

De modo que, HBO Max está abriendo la billetera lo más que puede para quedarse con Two and a Half-Men y The Big Bang Theory, ambas de CBS. Llegando al grado de ofrecer mil millones de dólares por todo el paquete.

Mientras tanto Netflix estaría haciendo hasta lo imposible para quedarse con los derechos exclusivos de Seinfeld. Tras el anuncio de que Friends deja la plataforma en enero de 2020, y The Office hará lo mismo en enero de 2021.

El rumor marca que Sony TV se habría acercado con HBO Max y Netflix para que hagan sus ofertas. De modo que el que dé más dinero sería el que se quedará con Seinfeld.

Actualmente Hulu tiene los derechos sobre la serie en Estados Unidos; y lo hizo con un acuerdo de apenas USD $130 millones en 2015. La expectativa es que sea mucho más dinero para la siguiente.

En América Latina pueden ver Seinfeld por Amazon Prime Video.