Netflix Plus: La propuesta de Iñárritu para mejorar la plataforma de streaming

Alejandro González Iñárritu propuso que Netflix haga valer todas sus producciones originales al exponerlas en el cine por medio de otro servicio.

Aún podemos recordar el asunto de Netflix y la situación del cine tradicional que surgió gracias a Roma. Y es que hasta el mismo Steven Spielberg salió a decir que las películas de aplicaciones no se comparan a verlas en el cine.

Pero ahora, otro gran cineasta salió a hablar sobre este tema que pensábamos qua ya había muerto. Ese cineasta es Alejandro González Iñárritu.

Una idea para Netflix

Durante una Master Class, el famoso cineasta mexicano dio una buena idea a Netflix. Para que no solamente haya películas dentro de su plataforma de streaming, sino que se puedan ver en el cine.

La idea que se le ocurrió a Iñárritu tiene por nombre Netflix Plus, y básicamente sería hacer lo antes mencionado. Darle más exposición a sus películas al dejarlas estar en cines y no solamente dentro de su plataforma.

De esta manera, todo el trabajo realizado por los productores de Netflix se podría conocer mucho más. Además de que atraería a personas que no están suscritas a este servicio a contratarlo para ver más contenido.

Pero el asunto no se queda solamente en dar más exposición a sus cintas originales. Ya que también tiene que ver con el algoritmo de recomendaciones de la plataforma.

De acuerdo con Iñárritu, los algoritmos de Netflix fallan en cuanto a recomendar producciones. Ya que no importa que tan buenos sean, no puede saber que es a las personas les gusta pero no lo saben.

Las recomendaciones de Netflix se basan en lo que los usuarios ven para recomendar. Lo cual crea un círculo vicioso, puesto que ven lo que la plataforma recomienda, pero no quiere decir que les guste. Después, sigue recomendando contenido similar pero al que recomendó antes. Dejando al usuario sin poder ver las cosas que realmente quiere ver y obligándolo a ver lo que se cree que podría gustarle.

Fuente: YouTube.