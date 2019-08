¿Nuevo Black Mirror? Netflix produce Clickbait una serie sobre redes sociales y manipulación

Clickbait se enfocará bajo un tono de thriller en los peligros de las redes sociales y la información que circula en la web. Parece prima de Black Mirror.

Netflix está en un periodo crítico donde está buscando la mejor forma de armar su parrilla de contenidos para combatir contra otras propuestas de la competencia como Disney+.

Entre toda la gama de sus series exclusivas Black Mirror es sin duda una de las más distinguidas. Y ahora con el anuncio de la nueva producción llamada Clickbait, todo parece apuntar a que le están buscando un sucesor espiritual.

Un reportaje exclusivo de Variety revela que la plataforma de streaming ha autorizado la producción de esta serie en formato de thriller. La cual "sondea los peligros de las redes sociales y el abismo cada vez mayor entre las identidades reales y las virtuales de las personas".

Fuera de ello no se conocen mayores detalles sobre la trama, ni el reparto, mucho menos la fecha de estreno, ni el número de capítulos.

Pero por lo menos se confirma que la serie será grabada en Australia, con el productor Tony Ayres (Glitch). Quién hará dupla con Christian White, y auxiliado por el productor de Harry Potter y Once Upon A Time… in Hollywood, David Heyman.

El tema y tono de la serie seguramente será de interés para nuestra comunidad. Aunque será necesario esperar algo de bastante tiempo para ver siquiera el primer avance.