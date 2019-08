Netflix ya distribuyó 5 mil millones de discos, como si fuera 1998

Tal vez pocos lo recuerden o sepan, pero Netflix empezó en realidad como una competencia directa contra los videoclubs convencionales al estilo de Blockbuster.

No había plataforma de streaming, ni nada parecido hace 21 años. Sólo un modelo de renta y venta de películas y series en formato físico mediante un sistema de envío y mensajería.

En honor a esa semilla que dio inicio al imperio esa rama del negocio de Netflix se ha mantenido activa desde entonces; y la realidad es que sigue siendo un buen negocio. Ya que acaban de distribuir su disco número 5 mil millones.

¿Cómo nos enteramos? gracias a la cuenta oficial de Twitter de ese servicio que sigue vivo. En donde descubrimos igual que Rocketman, la biopic de Elton John, fue la película con la que se cumplió esa impensable marca hace un par de décadas:

5,000,000,000 shipments. F I V E B I L L I O N .

The most heartfelt thank you to our incredible members that have been with us for the past 21 years of DVD Netflix. Five billion discs delivered is a huge milestone and we owe it all to our amazing members and team members. pic.twitter.com/Eg1bjEMtcx

— DVD Netflix (@dvdnetflix) August 26, 2019