Nuevo administrador de la NASA nombra a Plutón como planeta

Cuando chicos conocimos a Plutón como planeta, nunca lo cuestionamos mucho hasta que la comunidad científica explicó que no reunía las condiciones.

Eventualmente fue saliendo de las maquetas del sistema solar y desapareciendo de los libros educativos… y eso podría cambiar.

Sucede que Trump nombró a un nuevo administrador de la NASA. Se llama Jim Bridenstine y está completamente a favor de que Plutón sea considerado un planeta otra vez.

My favorite soundbyte of the day that probably won't make it to TV. It came from NASA Administrator Jim Bridenstine. As a Pluto Supporter, I really appreciated this. #9wx #PlutoLoversRejoice @JimBridenstine pic.twitter.com/NdfQWW5PSZ

