NASA: Meteorito conocido como el "Dios del Caos" podría impactar la Tierra

La NASA lanzo una alerta sobre un meteorito que podría impactar la Tierra, el cual curiosamente lleva por nombre "Dios del Caos"

La NASA advirtió hace poco que un asteroide podría impactar contra la tierra dentro de un lapso de 10 años. Curiosamente, el nombre de este asteroide es “Dios del Caos” y vaya que hace honor a su nombre.

Era el año 2029…

De acuerdo con la alerta que lanzó la mismísima NASA, el asteroide podría impactar con la tierra en el día 13 de Abril de 2029. El asteroide, conocido también como Asteroide 99942, fue visto por primera vez en el año 2004. Este además, no es nada pequeño pues mide alrededor de 340 metros.

Pero aún así, no hay mucho de qué preocuparse, aunque tampoco es cuestión de no pensar en ello. Puesto que la probabilidad de que haga contacto con la Tierra es de una entre 100 mil. Es decir, hay más probabilidades de que te ganes la lotería a que el asteroide se estrelle contra el planeta.

Pero aún así, las cifras no son tan buenas. Puesto que, si dejamos todo al azar, hay bastantes posibilidades de que ocurra. En cuanto a los daños que haría a la Tierra de caer, tal vez no sea tan impresionante como te lo ha hecho creer Hollywood. Puesto que este podría perder la mayor parte de su masa al entrar a la atmósfera. Además de que no se sabe exactamente en donde caería.

Pero el hecho de que pase tan cerca de la Tierra hará que sea una buena oportunidad para los científicos para estudiarlo. Además, de que se reunirán para discutir la manera en que se podría evitar que este choque contra el planeta en caso de ser posible.

Así que, si bien, parece que hay buenas y malas noticias, al menos sabemos que se están preparando en caso de emergencia. Y ya una vez que pase esa fecha, podrás presumir que sobreviviste a otro fin del mundo.

Fuente: Jet Propulsion Laboratory.