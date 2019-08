Motorola One Action: Una auténtica action cam en tu celular

Recientemente conocimos al Motorola One Action, el más nuevo miembro de la familia de gama media-alta de Motorola. Uno de sus fuertes: la cámara.

El Motorola One Action es el más reciente miembro de la familia One, los "flexibles e innovadores" de Motorola. Esta familia está pensada, a diferencia de las demás (G, Z, E, etc), para innovar y no limitarse por cierta línea familiar. Hasta ahora, a la compañía le ha salido bien y este celular no parece ser la excepción.

Motorola One Action y su cámara de acción vertical

Hablando sobre este celular, dos puntos que se tienen que mencionar son su action cam y la posibilidad de grabar video en vertical. En el caso de la grabación vertical, resalta que el video final quedará como si hubieras filmado horizontal. Esto puede escucharse muy sencillo, pero al momento de sostener el celular te das cuenta de la diferencia.

Video filmado en vertical y con estabilización desactivada

Así, el teléfono se siente más firme en tu mano y con mejor agarre; esto da paso al siguiente punto: su cámara de acción. El estabilizador de la cámara de video del One Action le hace honor a su nombre: realmente el movimiento en la imagen es mínimo aunque estés corriendo, caminando, trotando o subiendo una pendiente.

En el video de arriba puedes apreciar la cámara "normal" del celular. Este es el mismo recorrido pero con la estabilización (action cam) activada. Notarás que el movimiento de la cámara es mínimo, aunque quien la porta estaba teniendo movimientos bruscos. También fue filmado en vertical. Eso sí: la imagen se distorsiona leve pero notoriamente. No es una GoPro, pero no queda mal para principiantes.

Incluso si no eres la persona más activa, pero te interesa la creación de contenido, el One Action podría ser llamativo para ti, aunque claro, no a nivel profesional. Dejémoslo en algo semi-pro. Así capta video con estabilización mientras quien lo porta camina. El sentimiento es que la imagen se desliza profesionalmente.

¿Y la cámara fotográfica?

En este rubro tenemos un resultado similar al del One Vision, aunque no igual. De hecho sí es ligeramente mejor este apartado en el One Action, aunque no es de sorprender considerando que hablamos de un sistema de cámara triple.

Las fotografías nocturnas han mejorado en el Action. En el Vision vimos una iluminación mejor que las anteriores, pero artificial. Fotos no naturales en condiciones de poca luz. Esto ha mejorado, aunque aún no es perfecto. Así las imágenes nocturnas.

Otra diferencia con su hermano cercano es que sin duda, el modo retrato y la selección de color evolucionaron gracias al sistema de cámara triple, que contiene un sensor de profundidad. Sin embargo, específicamente hablando de la selección de color, todavía podemos notar fallos, como que no reconoce las diferentes tonalidades de un mismo color provocadas por la sombra o el sol.

Fotografía normal

Selección de color

Modo retrato

En general, el sensor de cámara triple es bueno y da resultados bastante decentes, especialmente tomando en cuenta el precio del equipo.

En resumen: la cámara que te ofrece este celular es una excelente opción tomando en cuenta su precio comercial. Buena, bonita y barata. Además, te ofrece funciones que la gran mayoría de los teléfonos en el mismos rango de precios, no. En el caso de la action cam, por ahora, es la única integrada en un celular que encontrarás en el mercado.