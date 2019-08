Guionista de Mortal Kombat quiere adaptar BioShock como una película de horror

Hace algunos meses nadie tenía idea de quién rayos era Greg Russo. Pero últimamente su nombre su ha convertido en sinónimo de adaptaciones de videojuegos para el cine. Sea eso bueno o malo.

El chico se encuentra a cargo de los libretos de los próximos reboots de Mortal Kombat y Resident Evil. En cada aparición pública no ha perdido oportunidad de hablar sobre su pasión por esa industria y ahora revela que hasta se quiere meter con BioShock.

En entrevista con ComicBook.com el guionista reveló que desde hace tiempo quiere llevar la mítica franquicia al cine, como una película de horror. Pero no ha encontrado el modo de hacerlo bien:

Me encantaría encontrar una manera de hacer BioShock y lo he intentado. He tocado el tema con todos los que he podido encontrar, porque creo que tengo una manera realmente increíble de hacer la película que sería muy divertida. […] Quiero llevar el horror a la vanguardia y, con suerte, mantener el presupuesto a un precio manejable.