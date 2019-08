Mortal Kombat 11: Arnold Schwarzenegger no estará en el juego

Mortal Kombat 11 nos trajo grandes sorpresas en la forma de personajes invitados de otras franquicias. Dentro de los cuales podemos ver a Spawn, The Joker (en una versión muy fea) y al Terminar T-800. Este último tiene la apariencia del mismísimo Arnold Schwarzenegger pero parece que este no estará en el juego.

El diseño de este personaje está inspirado completamente en el actor de Hollywood. Pero tal parece que este no actuará para el videojuego, sino que será un doble de voz. Esto de acuerdo a The Hollywood Reporter.

Una fuente confiable le dijo a The Hollywood Reporter que Mortal Kombat 11 no tendrá a Schwarzenegger doblando al personaje que lo hizo famoso. Aunque la versión del juego tenga la imagen del actor. En su lugar, un imitador de voz fue usado. Warner Bros. Interactive, quienes producen el juego, también confirmó que Schwarzenegger no actuará para el papel.