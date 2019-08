Mindhunter temporada 2 anuncia su fecha de estreno y promete mucho Charles Manson

Netflix lanza el tráiler de la segunda temporada de Mindhunter y parece que por fin nos mostrarán a Charles Manson.

Mindhunter fue una de las series más celebradas en la historia reciente de Netflix. La intervención de David Fincher y las cualidades de su producción la volvieron una favorita de culto que tenía a sus fans hambrientos por una segunda temporada.

Ahora, el canal oficial en YouTube de Netflix ha liberado por fin el tráiler final de la segunda entrega de Mindhunter. En donde nos damos una idea mucho más concreta de la trama y el momento histórico en el que sucedería todo.

La segunda temporada de Mindhunter se enfocará al parecer en dos puntos principales: la historia de Charles Manson, abordada desde el momento de su captura, y el asesinato masivo de niños en la ciudad de Atlanta de finales de los 70.

Jonathan Groff y Holt McCallany regresan en sus papeles de los investigadores Holden Ford y Bill Tench. Mientras que Damon Herriman será el encargado de interpretar a Charles Manson.

Si el nombre les suena familiar es porque justamente este mismo actor es quien encarna al popular asesino en la nueva película de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood.

Para que Son of Sam también entrará a escena en algún punto, a la par que se retomará la historia de Ed Kemper. El 16 de agosto de 2019 se estrena todo.