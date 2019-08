Cuántos gamers hay en México y otros datos sobre la industria en el país

México es un país que adora a los videojuegos y si no nos crees, aquí te presentamos evidencia de que es totalmente cierto.

En México existen muchísimas personas que adoran los videojuegos, sin importar si son casuales o hardcore. Y gracias a un estudio que realizó AT&T, es que contamos con cifras que te sorprenderán.

Hay más Gamers de lo que todos creíamos

Muchos podrían pensar que México no tiene un gran impacto en la industria de los videojuegos. Y si bien es cierto que no está dentro de los tres mercados más importantes de la industria a nivel mundial, eso no le quita importancia. Puesto que México se encuentra en el lugar decimosegundo a nivel mundial.

Lo anterior se debe a que en el territorio de este país se pueden encontrar alrededor de 8.7 millones de gamers. Una cifra nada despreciable para ser sinceros, aunque se puede ver una fuerte diferencia entre los jugadores casuales y los hardcore. Puesto que solamente 1 de cada 10 gamers se catalogan como hardcore, mientras que los otros 9 son casuales.

Entendemos por casual a aquellas personas que juegan principalmente en su teléfono celular. Además de que sus sesiones de juegos duran en promedio solamente una hora y media. Estos también tienden a comprar un videojuego meses después de su estreno o simplemente bajan juegos gratis.

Pero del otro lado, tenemos a aquel 10% que juego alrededor de dos horas y media al día. Además de que prefieren jugar en PC o en una consola de videojuegos. Estos tienden a comprar sus juegos en preventa o justo en el día de su lanzamiento.

Por otro lado, los jugadores casuales tienen 30 años aproximadamente y los hardcore 17 años. Sumado a eso, los casuales llegan a gastar en promedio (cuando gastan) en un juego, alrededor de $206 pesos. Mientras que los segundos gastan en promedio unos $775 pesos por juego.

Tristemente, parece que ya nadie juego en maquinitas. Ya que son tan pocas personas que ni siquiera pudieron llegar a las estadísticas.

Fuente: AT&T México.