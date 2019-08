México: Cae un meteorito en el volcán Popocatépetl

En las cercanías del volcán Popocatépetl se pudo apreciar a un meteorito caer, seguido de actividad volcánica ¿estarán relacionados los eventos?

El volcán Popocatépetl ha sido el protagonista de muchas historias en días recientes. Y en su mayoría es porque no deja de tener mucha actividad que preocupa a la población. Pero en esta ocasión, podemos ver algo mucho más extraño que ocurrió en las cercanías del volcán.

Vino del espacio

Según reportan las misma autoridades, con todo y evidencia gráfica del hecho, un meteorito hizo su aparición. Llegando a estrellarse en las cercanías del Popocatépetl desde el espacio exterior.

Como pasa normalmente, muchas persas se han espantado con la idea de que esto tenga que ver con actividad extraterrestre. Sin embargo, no es para preocuparse de más, ya que al parecer no causo ninguna actividad preocupante. Eso si, se reportaron dos explosiones después de que este meteorito se estrellara con la tierra, pero probablemente no estén relacionados en absoluto.

Además, nos quedó un bonito recuerdo gracias a esta fotografía del evento.

Como podrás ver, la fotografía es impresionante y quedará para la posteridad, ya que no es algo que se vea todos los días. De hecho, no me sorprendería verlo en postales a futuro o de fondo en la computadora de alguien.

Recuerda que, ya sea que caigan meteoritos o no cerca de este volcán, debes tomar tus precauciones. Eso significa estar preparado para cualquier eventualidad en caso de que este tenga actividad peligrosa.

Ten siempre a la mano tus documentos importantes, así como ropa limpia y seca. Ten siempre cubrebocas en tu casa por cualquier cosa y lava bien ojos y cara en caso de que caiga ceniza.

Además, en caso de que se arroje ceniza en un futuro, es importante mantener las puertas y ventanas cerradas. Así como evitar salir en medida de lo posible.

Recuerda que el Popocatépetl se mantiene en alerta amarillo fase 2 y en caso de que esto cambie, te lo haremos saber de inmediato.

Fuente: Cenapred.