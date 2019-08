¿Te gusta el meme del gato blanco y la mujer gritando? Esta es la historia detrás

El meme del gato blanco y la rubia gritándole se ha vuelto tremendamente viral, pero tiene una historia detrás (como casi todos los memes).

Si eres usuario asiduo de las redes sociales, probablemente hayas visto e incluso usado el meme donde se ve a una mujer rubia gritandole a un gatito blanco sentado a la mesa como todo un caballero. El nombre de este gato es Smudge y ahora es toda una celebridad.

La historia detrás del meme

El año pasado, el usuario deadbeforedeath subió la icónica foto del gato blanco sentado a la mesa tras un plato de vegetales. En la descripción de la foto decía "no le gustan los vegetales". A partir de ahí, esa fotografía se hizo tremendamente viral, y no es para menos.

Este año fue el boom definitivo cuando alguien pensó en la magnífica idea de mezclar la imagen de Smudge con una escena de The Real Housewives of Beverly Hills que por su parte ya también se usaba con frases aleatorias para expresar emociones. Y quedó perfecto. Pero aquí no acabaron las cosas.

Tiempo después, en un grupo de Facebook bastante amplio, la dueña de Smudge lo presentó y dijo que era él el famoso gatito blanco del meme. Entonces se viralizó, lo que sus dueños aprovecharon para abrirle una cuenta de Instagram (@smudge_lord). Así llegó la inesperada fama para este curioso gatito.