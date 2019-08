Este es el anuncio oficial de Megaman Zero/ZX Legacy Collection

Un regalo para los fanáticos.

Dificultad, jugabilidad de lujo, soundtrack épico y personanes memorables, todo eso y más es Megaman (o Rocketman en Japón), el querido personaje de Capcom que ahora vuelve a las consolas.

Lo hará en forma de una nueva recopilación: Megaman Zero/ZX Legacy Collection, que contiene Megaman Zero, Zero 2, Zero 4, Megaman ZX y ZX Advent, una locura.

Todos vienen con mejoras gráficas, que puedes elegir usar como optar por los gráficos de antaño, además de nuevos modos de juego, como un versus por tiempo o un modo de exploración, donde no se te castiga por caer en precipicios. Además, si gustas puedes guardar en cualquier lugar de la etapa, para volver más tarde.

Lo anterior es todo opcional, para que no hayan alegatos de que "los jóvenes de hoy la tienen muy fácil", o cosas por el estilo.

Toda la música de estos juegos estará en un reproductor, donde puedes disfrutar de tus canciones favoritas de esta saga.

Esta colección saldrá el 21 de enero en Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 y Steam, así que a prepararse fanáticos.