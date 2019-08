Maxcom Telecomunicaciones se declara en bancarrota dentro de Estados Unidos

Maxcom, empresa mexicana de telecomunicaciones, se declaro en banca rota dentro de Estados Unidos. Esto lo dio a conocer gracias a que solicitó protección por bancarrota este lunes.

A penas hace unos días, se solicitó la protección de bancarrota de la legislación estadounidense. Lo anterior bajo el capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos, por una cantidad de entre 100 a 500 millones de dólares en activos pasivos.

Maxcom continuará operando de manera habitual y de manera ininterrumpida, así como manteniendo las valiosas relaciones con sus clientes, proveedores y acreedores en general. Es importante destacar que el plan preacordado bajo el Capítulo 11 de Maxcom no afectará ninguna otra obligación que no sean los Step Up Senior Notes.