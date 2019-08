Matt Groening, creador de Los Simpson, vinculado con el pederasta Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein ha dado mucho de qué hablar con la publicación de sus polémicos documentos, además de su suicidio. Según la información que se ha conocido hasta ahora, no sólo era un empresario, sino también un tratante de menores. Hay numerosas demandas en su contra, pero su nombre no es el único que ha aparecido en esta investigación: Matt Groening también está implicado.

Epstein fue detenido (no por primera vez) el pasado 6 de julio. En días anteriores cometió suicidio en su celda. Se le acusaba de pedofilia y trata de menores; aunque no es algo nuevo, pues en 2005 enfrentó un juicio por violar a una niña de 14 años: se declaró culpable. ¿La condena? Tres meses en prisión.

En dichos documentos descubiertos aparece el nombre del creador de Los Simpson y Virginia Giuffre, una de las menores que acusa al magnate (en ese tiempo tenía 16 años). Ella relató (relato rescatado por Miami Herald) cómo fue su encuentro con Groening en el jet privado de Epstein:

Estaba disfrutando nuestra conversación, cuando Jeffrey insistió en que le diera a Matt un masaje en los pies durante todo el vuelo. Nunca rechacé a un cliente, pero cuando vi la forma de sus pies, casi vomité ante la idea de tener que tocarlos. Tenía las uñas amarillas y crujientes que incluso alguien con una motosierra habría tenido problemas para cortar y luego estaban las esponjosas pelusas de restos de calcetines encajados entre las grietas de los dedos sudorosos; ahora esa fue la verdadera cereza en el pastel para mí, de ninguna manera podría hacer esto, pensé. Entonces tuve una idea. Fui a la parte trasera del avión y enjuagué un paño con agua tibia y jabón y regresé para su temido masaje de pies, pero no antes de intentar limpiarlos primero.

A cambio de mis servicios, Matt tuvo la amabilidad de dibujar para mí en papel blanco que sacó de su maletín, dos bocetos rápidos de mis dos personajes favoritos, Homero y Bart. Le pregunté si podía dedicarlos a mi hermano pequeño y mi padre; los verdaderos fanáticos de la familia, que no se perdieron un episodio durante la cena en los últimos diez años. Junto al dibujo de tamaño A-4, incluyó la cita ‘Para mi mayor admirador, de Matt Groening’ y sus nombres al lado. Sabía que les encantaría, y fue un gesto tan agradable que sus pies ya no eran un problema, ya que me reí e incluso le hice una broma al comediante acerca de hacerse una pedicura antes de ir a las playas de Los Ángeles.