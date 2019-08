Matrix 4 es oficial con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Lana Wachowski

La saga de Matrix regresa oficialmente, ya que el presidente de Warner, Toby Emmerich, confirmó la película número 4 y con varias novedades para los fanáticos.

Ya que Lana Wachowski está preparada para escribir y dirigir la cuarta película en el mundo hiperconectado y de realidad tecnológica, y además con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss repitiendo sus papeles como Neo y Trinity.

"No podríamos estar más emocionados de volver a entrar en 'The Matrix' con Lana", dijo Emmerich. "Lana es una verdadera visionaria, una cineasta creativa singular y original, y estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo este nuevo capítulo en el universo de 'The Matrix"".