Marvel: Un venezolano se está operando para parecerse a Red Skull

Un hombre de Venezuela se encuentra en proceso de transformarse en su villano favorito de Marvel, quien es nadie más y nadie menos que Red Skull.

Los fanáticos de los cómics y en especial de Marvel, pueden llegar a niveles muy locos para demostrar su amor. Justo como el caso que veremos hoy sobre un fanático del villano más emblemático del Capitán América.

Cumpliendo su sueño a base de cirugías

No es muy común que las personas se vuelvan fanáticas de los super villanos de los cómics. De hecho, unos de los pocos que se pueden jactar de tener ya una base de seguidores como tal es The Joker y Thanos. Principalmente por su participación en las películas de sus respectivas marcas.

Pero parece que Red Skull también fans de “hueso colorado” y Henry Damon es prueba viviente de ello. Este hombre de origen venezolano decidió que quería tener un rostro igual al de Red Skull. Así que decidió a hacerse cirugías para pacerse a este villano.

Lo complicado, obviamente, es que Red Skull no tiene nariz y tiene una pómulos muy pronunciados. Por lo que ese fue uno de los mayores retos de los cirujanos a la hora de reconstruir su cara.

Pero después de incontables horas en el hospital y de una cantidad de dinero enorme gastada en esto. Las cirugías terminaron y los resultados hablan por si solos.

Así es, no se parece en nada. Realmente no sabemos en cuál versión de Red Skull se basó para comenzar sus modificaciones. Pero este no tiene ni cuernos ni figuras raras en la frente. Además de que sus ojos no son completamente negros. Creo que en lo único que se parecen es en la carencia de nariz.

Fuera de lo anterior, el color de piel tampoco coincide en absoluto. Puesto que Henry tiene partes de su cara pintada de azul, mientras que el villano tiene un rostro completamente rojo sin ningún otro color.

Supongo que a mitad del proyecto decidió irse por otro lado y dejar de lado el tomar la apariencia del villano. Pero al menos podemos admirar su compromiso con su transformación.

Fuente: The Guardian.