Marvel: Confirman a un superhéroe abiertamente gay en The Eternals

Los fanáticos de Marvel, los que lo han seguido desde antes de las películas, saben que sus personajes son diversos. Puesto que siempre intentaban mostrar humanos con problemas reales y super poderes.

Por lo mismo, ahora que Marvel confirmó que un personaje de The Eternals será abiertamente gay, no sorprendió a los fanáticos. Pero para aquellos que comenzaron a seguir a Marvel gracias a las películas es toda una revelación.

Marvel siempre intentó dar variedad a todos sus personajes. Por eso es que Spider-Man era un chico poco popular y sin habilidades sociales. Por lo mismo es que Luke Cage buscaba representar a una parte de la población ignorada y marginada. También por eso es que podíamos ver héroes alcohólicos como Iron Man y a personajes gay como Mystique o Colossus en Ultimate X-Men.

Pero en cuanto a The Eternal, no se dijo cuál sería el personaje que representará a la comunidad LGBT en esta ocasión. Lo que si es seguro, es que podría ser cualquiera. Puesto que las distintas versiones de universos alternos de un personaje puede tener miles de variantes.

Lo que si dejaron muy en claro, es que el hecho de ser gay solamente será uno de los tantos aspectos de su personalidad. Por lo que la historia no se centrará en su vida amorosa ni mucho menos, pero si se podrá ver a su pareja y la familia que formó con esta.

.@Disney's EPIC surprises! From #LizzieMcGuire to @DisneyFrozen 2 to @starwars #TheRiseOfSkywalker to #BlackPanther 2 — @Ginger_Zee has ALL the highlights!

Find more on all the incredible #D23Expo announcements here: https://t.co/EutVh4kPAM pic.twitter.com/P7jo6cfhDP

— Good Morning America (@GMA) August 26, 2019