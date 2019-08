Kit Harrington de Game of Thrones se unirá al Universo Marvel

Un choque de universos se aproxima, y seguramente los fans lo agradecerán. El mismísimo Jon Snow llega al Universo Marvel.

La estrella de Game of Thrones, Kit Harrington, conocido por su papel como Jon Snow en la aclamada serie de HBO, se unirá pronto al Universo Cinematográfico de Marvel, de acuerdo a reportes de Deadline.

El informe es escaso en detalles y simplemente dice que Mike Fleming Jr, del citado medio, escuchó que Harrington se unirá al MCU de alguna manera, pero aún no sabe nada sobre la cinta en la que podría actuar o al personaje que le daría vida.

Deadline afirma que no sería sorpresa que estos detalles se revelaran al término del fin de semana. Con Disney's D23 Expo 2019 celebrándose ahora, es posible que sepamos algo del rol de Harrington en estos días. Lo

El actor británico tiene 32 años y su papel más conocido es el de Jon Snow, el cual interpretó por ocho años en la Game of Thrones Gracias a él obtuvo un gran reconocimiento internacional.

En cine protagonizó Pompeii en 2014, Spooks: The Greater Good en 2015 y The Death and Life of John F. Donovan en 2018. También le ha prestado su voz a Eret, de Cómo entrenar a tu Dragón en las tres cintas de la franquicia.