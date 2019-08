Marvel: Ya hay fecha de lanzamiento para Black Panther 2

En la D23 Expo en Anaheim, California, el presidente de Marvel Studios Kevin Feige anunció que Black Panther 2 ya tiene fecha de estreno, aunque es lejana.

En la D23 Expo en Anaheim, California, el presidente de Marvel Studios Kevin Feige anunció que Black Panther 2 llegaría a cines el 6 de mayo del 2022.

A Feige se le unió en el escenario el director de Black Panther, Ryan Coogler, para llevar a cabo la revelación. De Acuerdo a Feige, "Ryan está trabajando duro en otra película de black panther, nos ha entregado un tratamiento que sucede que tengo justo aquí". Feige preguntó en broma a Coogler si deberían de revelar el nombre de la cinta, pero decidieron que aún era muy temprano para hacer eso.

"Realmente estamos trabajando duro en ello, tratando de darle a ustedes algo especial", dijo Coogler antes de salir del escenario. "Definitivamente nos estamos tomando nuestro tiempo con esto… Realmente queremos que esto salga bien".

La D23 Expo, llena de sorpresas de Marvel y más

La presentación de Walt Disney Studios en la Expo D23 también reveló nuevas escenas de Star Wars: The Rise of Skywalker, así como anunció que Kit Harington, famoso por su papel como Jon Snow en Game of Thrones, ha sido seleccionado para tener un papel en Marvel's Eternals.

Además, el día de ayer se revelaron bastantes cosas acerca de lo que llegará a Disney+, el servicio de streaming digital de Disney, incluyendo la revelación de una serie de Obi-Wan Kenobi, el regreso de Diego Luna como Cassian Andor, y el primer trailer de The Mandalorian.