Por fin ha llegado: El tráiler de The Mandalorian está aquí

Lo esperábamos con ansias y llegó: ¡Ya vimos el primer tráiler de The Mandalorian! Aquí te lo presentamos. ¿Bueno o malo?

Durante el panel de Disney+, el estudio presentó el primer adelanto de The Mandalorian la esperada serie live-action de Jon Favreau, que se ubica en un momento en que el caos reinaba la galaxia, no te lo pierdas a continuación:

Bounty hunting is a complicated profession. @TheMandalorian, an original Star Wars series, starts streaming November 12, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/CTpflCJSJe — Disney+ (@disneyplus) August 24, 2019

La serie llegará al servicio de streaming el día de su lanzamiento en Estados Unidos, el 12 de noviembre y el elenco está conformado por Pedro Pascal, Brendan Wayne, Jamal Antar, Bernard Bullen, Omin Abtahi, Gina Carano, Giancarlo Espsito y más.

De acuerdo a Jon Favreau, The Mandalorian se ubicará en un momento en que la galaxia es un lugar sumamente peligroso y los mercenarios y pistoleros andaban libres por todos lados, son tiempos oscuros. También confirmó que este show lo podrán ver tanto los veteranos como los novatos de la franquicia.

El título constará de 8 capítulos y se ubicará entre Return of the Jedi y The Force Awakens, en el período que se conoce como la Era de la Rebelión.