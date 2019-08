¡Machete es un héroe!: Danny Trejo salva a un niño tras choque entre autos

Machete es uno de los personajes más queridos del cine de serie B. Inmortalizado por Robert Rodríguez, este chico se ha vuelvo leyenda para muchos, elevando al actor Danny Trejo al status de ser una celebridad de culto.

Pero las cosas dieron un vuelco inesperado hace unas horas, cuando la estrella se convirtió sin pensarlo en un auténtico héroe de la vida real.

Según reporta CBS Los Angeles, Danny Trejo se encontraba caminando por las calles de su ciudad, cuando de pronto fue testigo de un aparatoso choque entre dos vehículos que impactaron en una intersección.

Una camioneta terminó volcada sobre la calle y Machete reaccionó de inmediato, corriendo al vehículo para rescatar a las víctimas.

Según relatan los medios locales, primero intentó rescatar a la conductora, pero ella pidió que sacará de inmediato a su nieto. Un niño de cinco años de edad con "necesidades especiales" (sic) que se encontraba en el asiento trasero. Así lo cuenta Danny Trejo:

Not only is @officialDannyT (Danny Trejo) one of the nicest actors, he’s also a #hero!

He was right behind a crash in Sylmar and pulled a special needs baby out of an overturned car. He distracted the boy until grandma was OK. ♥️ —> https://t.co/tS2Za4bZVZ@ABC7 pic.twitter.com/U9iLzAkHkA

— Veronica Miracle (@ABC7Veronica) August 8, 2019