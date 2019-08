Al igual que en Los Simpson: Taxista trató de huir con un cepo puesto para no pagar multas

Un taxista en Bucaramanga, Colombia, intentó replicar la conocida escena de Los Simpson cuando Homero huye de Nueva York.

Por más increíble que parezca, es real: alguien trató de replicar una mítica escena de los Simpson en Latinoamérica. Los hechos ocurrieron el pasado jueves cuando un taxista intentó huir de la policía a pesar de que su vehículo tuviera un cepo instalado.

¿Todavía no recuerdas de qué episodio de Los Simpson hablamos? Se trata de "La Ciudad de Nueva York vs. Homero Simpson", primer episodio de la novena temporada que fue estrenado en 1997. En dicho capítulo Homero y su familia deciden ir a Nueva York a buscar su automóvil, pues Barney lo había desaparecido por un tiempo hasta que le revela que de una manera u otra terminó en Nueva York. Cuando Homero encuentra su carro, lo ve lleno de multas y con un cepo puesto. Cansado de esperar, decide llevárselo y quitarle el cepo con un taladro que "le tomó prestado" a un obrero.

Una situación similar se dio en Bucaramanga, Colombia. Un taxista fue grabado mientras trataba de mover su vehículo con un cepo puesto. En el video se puede apreciar cómo solo puede avanzar unos metros mientras raya el asfalto y otras personas se burlan de su imprudencia. A diferencia del capítulo de Los Simpson, la huida terminó siendo un fracaso.

Calle 61 con carrera 17F taxista intenta conducir el vehículo con un cepo puesto en una de sus llantas Posted by Lo Que Pasa En Bucaramanga y Colombia.com on Thursday, August 29, 2019

La versión de las autoridades

Un medio local llamado Vanguardia Liberal registró lo que ocurrió ese día. Según la versión oficial, eran las 4:00 de la tarde cuando agentes de tránsito de la policía vieron que un taxi estaba estacionado sobre la acera. Ya que el conductor no estaba presente, decidieron ponerle un cepo para inmovilizarlo.

15 minutos más tarde el conductor salió de un casino y se dio cuenta del cepo. Al parecer el taxista habría dicho "Yo no le como a la autoridad, me voy y me llevo el cepo”, mientras lanzaba insultos. Dicho esto, se subió y trató de llevarse el vehículo.

Después de fracasar en la huida, el conductor tuvo que presentarle sus documentos a los agentes. Este recibió una multa por tener la licencia vencida, y además perdió la oportunidad de cualquier descuento por haber tratado de fugarse.