Los Simpson destruyen publicidad de Disney Plus en Twitter

Después de que Disney intentará hacer un hilo impresionante de Twitter para promocionar su servicio de streaming, llegaron Los Simpson. Y así como juntamente se han encargado de arruinar su humor, personajes y narrativa, también buscaron arruinar el hilo. Sorprendentemente, lo lograron, ya son expertos en eso.

Todo comenzó con una publicación de Disney. En esta nos muestran un gif del genio de Aladdin junto a un anuncio de que es hora de mudarse a Disney Plus. De inmediato, todas las demás compañías que Disney ya compró, comenzaron a contestar.

La primera de ellas fue Pixar, respondiendo que ya estaba casi listo para mudarse pero que no encontraban a Dory. Fue ahí que National Geographic les respondió, haciéndoles saber en donde se podían encontrar los peces de la especie de Dory.

Almost! But in a shocking turn of events, we can't find Dory. pic.twitter.com/k7EI8kTPnc

— Pixar (@Pixar) August 19, 2019