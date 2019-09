Liga Movistar Latinoamérica: Isurus Gaming es bicampeón y saca tickets para Worlds 2019

Los esports se tomaron el sur de Chile; cosplay y League of Legends se dieron cita en la Tortuga de Talcahuano para la esperada final de la Liga Movistar Latinoamérica.

Cobertura especial de Sebastereo, para FayerWayer.

Antes del partido, vivimos el ya clásico concurso “Leyendas del Cosplay” que en esta oportunidad le dio una revancha a una incansable competidora

Stephanie Valdés Gutiérrez, de 31 años, conocida como Nori es la ganadora de Leyendas del Cosplay que, en su edición 2019, ha sido una de las competitivas hasta la fecha.

Estoy muy feliz; la primera vez que perdí no me desmotivé. Quedar dentro de los 10 siempre ha sido más que un premio.

Respecto a la complejidad del concurso, Nori, nos asegura que “sí, el nivel de competencia en este concurso ha crecido enormemente. Han llegado muchos cosplayers nuevos y con muchas técnicas nuevas”.

Vi, su personaje, fue seleccionada entre 10 finalistas y de un total de 30 participantes que enviaron su solicitud y también estuvieron bajo la lupa de un destacado jurado, lideradas por Rocio Cosplay (Chile) y Valentina Krip (Argentina).

Posterior a esto, se dio lugar la conferencia de prensa de ambos equipos, instancia en la que ya se podría apreciar la expectación y hype de la audiencia, prensa e invitados generales.

Ahora la diferencia entre mi split de apertura del 2018 y esta clausura 2019 es que ya no tengo la presión de que el equipo juega para mí, sino que existe una sinergia donde jugamos para apoyarnos todos y que cada una de las líneas sea fuerte por si sola” aclaró Fabián “Warangelus” Llanos, el tirador de Isurus Gaming que, en su cuarta final consecutiva, defiende los colores del tiburón.

Por otro lado, en la conferencia de All Knights, Nova y Parang, fueron claros al determinar que su nivel ha ido mejorando en nuestra región, descartando de plano las críticas sobre la situación y jugabilidad de la región. Tema que fue duramente cuestionado al momento de traerlos a Latinoamérica.

Todos se resolvería en la Grieta del Invocador, mediante 3 juegos contundentes que le entregaron la copa a Isurus Gaming y, junto a esto, los pasajes para la fase de Play-In de Worlds 2019.

La gran final

El primer juego estuvo cargado de imprecisiones del tiburón que, de manera temprana, le entregaron una clara ventaja a All Knights. Fue recién en el juego tardío donde Isurus logro capitalizar varios errores no forzados de los caballeros, logrando dar vuelta a la situación y hacerse de la primera partida.

La segunda partida es reclamada nuevamente por Isurus Gaming quienes, con un juego pulcro y castigando con efectividad los errores de All Knights, se ponen 2-0 en la serie al mejor de 5 y solo quedan a un punto de abrochar su bicampeonato por la LLA. All Knights buscó con todas sus fuerzas contrarrestar la elección de Warangelus en el carril inferior, pero, el buen posicionamiento del joven tirador lo dejaban on point para cualquier pelea por equipos.

La tercera, última y lapidaria partida fue muy similar al segundo juego; errores de All Knights, inteligencia colectiva de Isurus Gaming y también un sólido planteamiento estratégico de Yeti y sus dirigidos, cerraron el tercer match para que el tiburón se llevara el bicampeonato.

Desde el próximo 2 de octubre hasta el 8 del mismo mes, en el estudio de la LEC (Alemania) se llevará a cabo la fase de Play In donde, Isurus Gaming disputará un cupo para la fase de Grupos de Worlds 2019.

De lograr superar esta etapa, su hazaña, se transformaría en todo un hito para el League of Legends de la región latinoamericana.