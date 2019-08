La influencia que ha tenido Charles Manson en la Cultura Pop

Charles Manson es reconocido como uno de los criminales más famosos de la historias. Ya que a pesar de nunca haber cometido un asesinato por su cuenta, era él quien ordenaba estos.

El caso más famoso relacionado a su culto, fue el asesinato de la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada al momento del crimen. Ella era además esposa del director Roman Polanski, y todo esto marcó a la historia del entretenimiento para siempre.

Aquí veremos algunos ejemplos de la influencia de Charles Manson en el entretenimiento.

PELÍCULAS

Once Upon a Time in Hollywood nos muestra a un grupo de actores que sin querer, se ven envueltos con los asesinatos de la Familia Manson. Es la pieza de entretenimiento más reciente relacionada a este tema y es dirigida por el mismísimo Quentin Tarantino.

Charles Manson: The Funeral es un documental sobre la muerte del ya mencionado personaje. La peculiaridad que tiene esta película, es que es el nieto de Manson quien intenta hacerle un entierro. Este documental no es muy sencillo de encontrar, pero si puedes ponerle las manos encima, es un material muy interesante.

SERIES

American Horror Story es una de las series que más se acerca a contar la cultura de terror de Estados Unidos. Pero fue en la temporada 7 que nos mostró una historia con Charles Manson. Siendo la temporada sobre cultos, uno de los personajes alucina constantemente a Manson. Quien le da consejos e instrucciones para matar a otros.

Curiosamente, Charles Manson murió 5 días después del último episodio de esta temporada.

Mindhunter es una serie original de Netflix que nos presenta en su segunda temporada a Manson. Este es llevado a la pantalla gracias al actor Damon Herriman, quien es considerado el mejor actor de Manson de la historia. Decir más sobre esto sería spoiler, pero como dato curioso, es Damon Herriman mismo quien se ganó el papel del líder del culto en la película de Once Upon a Time in Hollywood.

LIBROS

Existen al menos dos libros inspirados en los asesinatos de la familia Manson. El primer de ellos es “Helter Skelter: The True Story of the Manson Murders” de Vincent Bugilosi. En este se recopilan todos los elementos de la investigación de los asesinatos hechos por la familia Manson en el año 1969.

El segundo libro es “The Girls” escrito por Emma Cline. Esta es una novela de ficción que toma lugar a finales de los años 60. A través de los ojos de una mujer llamada Evie Boyd, veremos una serie de asesinatos hechos por un culto. El cual es liderado por un hombre llamado Russell, Inspirado completamente en Charles Manson.

COMICS

Hay un cómic biográfico titulado Charles Manson: Una Biografía. Este se puede encontrar en línea en distintas tiendas, incluida Amazon. Esta te muestra toda su historia, desde el inicio hasta su muerte.

Otro cómic lleva simplemente por nombre “Manson” y cuenta con tres volúmenes. En estos vemos un acercamiento menos formal a la hora de contar las cosas que hizo este personajes. Tampoco es sencillo de encontrar a la venta, pero tiene una buena calidad.

VIDEOJUEGOS

No More Heroes nos presenta a Travis Touchdown, quien debe enfrentarse a muchos asesinos para ser el número 1. Pero todo comienza cuando asesina a un personaje llamado Helter-Skelter, miembro de la organización de asesinos. Helter Skelter es el título de una canción de The Beatles que Manson tomó prestado para su teoría sobre una guerra racial.

En la secuela vemos al hermano del asesino intentando vengar su muerte, este se llama Skelter-Helter.

Outlast 2 es un juego de terror que tiene lugar dentro de un culto. Este tomó inspiración de historias reales de varios cultos para crear su historia y su atmósfera. Uno de los cultos que lo inspiraron fue el de la Familia Manson.

MÚSICA

El caso más famoso de influencia en la música viene directamente de Marilyn Manson. Quien decidió llevar ese nombre artístico al juntar los nombres de Marilyn Monroe y Charles Manson. Es un tema bastante conocido.

Por otro lado, el mismo Charles grabó todo un álbum musical. Puesto que él mismo quería dedicarse a la música. Este se puede encontrar con facilidad en YouTube y deja claro que Manson tenía talento para la música. Tal vez en otra vida dedicó su vida a eso.