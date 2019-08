Un astrofotógrafo habría captado el momento exacto en el que Júpiter es impactado por un meteorito

Júpiter es usualmente conocido por ser el planeta más grande del sistema solar. Sin embargo, otro hecho por el que debería ser reconocido es por servir como barrera para asteroides y otros objetos que de otra forma podrían amenazar la Tierra. Tan solo fue en 1994 cuando un gran cometa impactó en el gigante.

Estar viendo un planeta en el momento preciso en el que se registra un impacto es algo difícil. No obstante, al parecer eso fue lo que logró el astrofotógrafo Ethan Chappel recientemente, al poder grabar el momento en el que Júpiter es golpeado por lo que podría ser un meteorito.

Chappel tiene un portal dedicado a la publicación de las imágenes captadas desde su telescopio. Muy a menudo hace tomas de la Luna, Marte, Venus, Saturno y, por supuesto, Júpiter.

El pasado 7 de agosto Chappel hizo una publicación muy sorprendente. Según él, a las 04:07 a.m. logró captar un destello en un punto de Júpiter. Tal como se ve en la secuencia, todo podría indicar que se trata del impacto de un meteorito. (Si no lo ves, se encuentra en la parte izquierda del planeta).

Imaged Jupiter tonight. Looks awfully like an impact flash in the SEB. Happened on 2019-08-07 at 4:07 UTC. pic.twitter.com/KSis9RZrgP

— Chappel Astro (@ChappelAstro) August 7, 2019