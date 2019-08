"Joker" arrasa con la crítica: Su debut en el Festival de Cine de Venecia impresionó a los asistentes

El mundo del cine estaba esperando ansioso la llegada de "Joker". Después de un interesante tráiler que prometía mostrar los orígenes del conocido némesis de Batman, la crítica estaba con toda la disposición de dar sus primeras impresiones sobre la película. Así fue: su pre-estreno en el Festival de Cine de Venecia fue todo un éxito. Tanto, que al terminar la película esta recibió aplausos de los asistentes.

La mayoría de las reseñas que han sido publicadas contienen muy buenas opiniones en torno a la película. Estas destacan el papel que tuvo Phoenix, pero también cómo el contexto de una ciudad corrupta y en decadencia terminó llevando al personaje en un descenso a la locura. Al parecer, las críticas prometen mucho más de lo que esperábamos.

Estas son algunas opiniones:

Hollywoodreporter:

Forbes:

IGN:

Vanity Fair:

La película en sus primeras horas ha recibido muy buenos puntajes en la mayoría de páginas:

En estos momentos las redes sociales están llenas de comentarios positivos de Joker. Esto no es casualidad, pues varios personajes del mundo del cine han confirmado la buena calidad de película que nos espera en octubre:

There will be before Joker. And there will be after Joker. I don't know if the world is ready for this movie. Or maybe it is? It is GNARLY. It is crazy. It is audacious. It doesn't hold back. Wow. I can't believe it exists. But it does. And it's coming.

— Alex Billington @ Venice (@firstshowing) August 31, 2019