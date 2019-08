Joaquin Phoenix ya es favorito para ganar un Premio Óscar por Joker

Joker se estrenará en un par de prestigiosos festivales y parece que la actuación del actor es legendaria.

Es admirable lo que ha sucedido con Joker en los últimos meses. Inició como una película cuya existencia nadie entendía luego del fiasco con Suicide Squad y ahora parece que ser perfila para ser una seria contendiente al Premio Óscar.

La cinta iniciará su ciclo de proyecciones con un par de premieres en el Venice Film Festival y el Toronto International Film Festival. Algo muy poco usual para una película basada en un cómic.

El director de "Joker" cree que los fans se enfadarán porque no se basó en los cómics El destacado director Todd Phillips ha señalado que su nueva película "Joker" es una ficción diferente con respecto al clásico personaje.

Sin embargo, las primeras reseñas y filtraciones han comenzado a circular, aunque no tenemos idea de cómo vieron el filme; y parece que la interpretación de Joaquin Phoenix es tan buena que ya es un aspirante a ganar el Óscar como mejor actor.

Así lo avala incluso el propio sitio de apuestas Oddschecker, en donde ya aparece el actor en la lista de los favoritos con las tendencias a su favor.

Se trata de algo muy preliminar, pero al momento de escribir esto, Phoenix tendría las de ganar con probabilidades de 9/4. Mientras que Tom Hanks lo sigue en una proporción 3/1 por su cinta A Beautiful Day in the Neighborhood.

Taron Egerton con su 10/3 también está en la competencia por su trabajo en Rocketman, junto a Antonio Banderas por Dolor y Gloria (7/2).

Los corredores de apuestas también empiezan a considerar a Once Upon a Time in Hollywood. Pero los Premios Óscar se harán hasta el domingo 9 de febrero de 2020.

Así que falta mucho para comprobar la predicción.