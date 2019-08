¿Tom Cruise como Iron Man? este deepfake muestra cómo habría sido verlo interpretando a Tony Stark

Los deepfakes se están usando muchísimo como recurso de entretenimiento o curiosidad, y eso se puede ver con esta "nueva" versión de Iron Man.

Los deepfakes están a la orden del día. Los hemos visto para hacer estafas, para poner rostros de famosas en videos porno, para humillar a Facebook y hasta para criticar el final de Game of Thrones. Más allá de eso, sirven para comprobar cómo se vería un actor de haber tomado un papel en específico. Por ejemplo, Tom Cruise como Iron Man.

Durante años hubo rumores diciendo que Tom Cruise estuvo a punto de quedarse con el papel de Tony Stark en las películas de Iron Man. Si bien el actor ha negado este hecho, mucha gente no se pudo quitar la idea de la cabeza. Después de todo, las películas habrían sido muy distintas si Robert Downey Jr. no hubiera participado.

Cruise también fue mostrado como Iron Man en una serie de imágenes con el título "Avengers si hubiera sido estrenada en los 90s". No solo aparece él, sino otros actores como Brad Pitt siendo Thor o Leonardo di Caprio como el Capitán América.

Siendo así, alguien decidió resolver definitivamente la duda. Por eso empleó la tecnología deepfake para poner la cara de Tom Cruise sobre la de Robert Downey Jr. En el proyecto participó Evan Ferrante, el doble de acción de Cruise.

Un poco extraño

Tal vez estamos muy acostumbrados a Robert Downey Jr, pero la verdad es raro ver a Cruise lanzando las bromas y haciendo los movimientos del primero.

Algunas escenas simplemente no convencen. Por ejemplo, el momento cuando dice "I am Iron Man" no genera la misma emoción que la original.

Obviamente este tipo de adaptaciones no definen cómo actuaría Cruise en realidad. Aun así, es buena forma de darnos cuenta que Marvel hizo una buena elección de actor para Tony Stark. En varias ocasiones Cruise ha dicho que no se imaginaría a otra persona como Iron Man.