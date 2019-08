De esta manera es como Iron Man consiguió las gemas en Avengers: Endgame

Si después de ver Avengers: Endgame te quedaste con la duda de como es que Iron Man obtuvo las gemas, aquí te lo aclaramos.

La participación de Iron Man en la cinta de Avengers: Endgame fue crucial para la conclusión de esta historia. Una historia que se contó a lo largo de más de 10 años. Pero a pesar de que el final de este héroe fue épico como ningún otro, los fanáticos se quedaron con dudas.

Yo soy Iron Man

Las dudas comenzaron gracias a que en el final, parece haber una serie de contradicciones. Como el hecho de que la armadura de Iron Man pudo contener el poder infinito que supuestamente solo el guantelete debería soportar. Ademas de que Thanos hace el chasquido sin darse cuenta que no tiene las gemas.

Pero no son necesariamente contradicciones si se piensa un poco. Primero que nada, crear una armadura tan fuerte que soporte las fuerzas que mantienen al universo unido no es nada. Eso si le damos la tarea a un hombre que pudo inventar el viaje en el tiempo en una sola tarde, casi sin intentarlo.

La segunda se puede explicar aún más fácil. El Thanos que obtiene este guantelete y no se da cuenta que no tiene las gemas, no es el mismo que hizo desaparecer a la mitad del universo. Es la versión pasada de este personaje, uno que no había experimentado aún el poder de tener todas las gemas. Mucho menos haberlas tenido por separado, ya que son los vengadores quienes reúnen todas sin que Thanos las haya tocado siquiera.

Así que no es de sorprender que no sepa cómo se siente tener las gemas del infinito en su poder. Además de que crear toda esta nueva tecnología para una mente como la de Tony Stark, no es ningún problema.

Así que tiene el poder de crear tecnología más avanzada que la de los Asgarnianos. Con esto pudo haber hecho que las gemas siempre regresen a la mano de él estando en un rango estimado.