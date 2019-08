Insólito: Peligrosa moda de inhalar Vodka dentro de un globo causa polémica en el Reino Unido

Los jóvenes están tomando esta insólita moda ya que al inhalar en un globo esta bebida alcohólica puede ser absorbida bastante más rápida por el organismo.

Una llamativa y peligrosa tendencia se ha tomado los locales nocturnos del Reino Unido, donde los jóvenes están inhalando Vodka vaporizado a través de un globo porque de esta forma el organismo logra absorber la bebida alcohólica de forma mucho más rápida.

La principal razón por la que los jóvenes del Reino Unido que frecuentan lugares nocturnos han tomado esta peligrosa costumbre es porque el alcohol ingerido de esta forma es absorbido más rápido por la sangre, si lo comparamos a cuando se consume de la forma tradicional.

Como era de esperarse, esta tendencia ha causado bastante preocupación en los diversos especialistas médicos de la zona, quienes han enfatizado que existen serios peligros para la salud si las personas continúan realizando esta práctica.

Un globo y Vodka vaporizado

Según informaciones provenientes de la prensa del Reino Unido, el conocido "Vodka Mist" es producido por unas máquinas especialmente creadas para lograr vaporizar esta bebida alcohólica, para que luego pueda ser ingerida por las personas a través de la inhalación.

Lo llamativo de todo esto es su bajo precio, ya que un globo con este particular"gas" en su interior cuesta solo 5 libras esterlinas (6 dolares) en los clubes nocturnos británicos, valor que en algunos sitios puede ser hasta más barato que un vaso servido en forma tradicional.

El científico y médico Andrew Misell afirmó lo siguiente "El Vodka que entra por los pulmones irá directamente al torrente sanguíneo, así que usted podría emborracharse muy rápidamente, lo cual podría ponerlo en todo tipo de problemas de riesgo, incluyendo envenenamiento por un alto consumo de alcohol".

Sin embargo, la compañía Vapshot, quienes son los creadores de este particular sistema, afirman que los efectos son instantáneos y no suelen durar más de 20 minutos, asegurando que esta "tecnología" es el futuro de la industria del alcohol y que no crearía ningún efecto nocivo para la salud, algo que discrepa bastante con lo que afirman los profesionales sobre que mantener esta práctica pone en gran riesgo la salud de las personas.

Sin ir más lejos, a finales del año pasado se filtró un video en el cual se podía ver a los jugadores del Arsenal consumiendo el Vodka Mist, donde se puede apreciar claramente los efectos inmediatos que este tiene por sobre el cuerpo.