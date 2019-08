¿Los hombres no reciclan porque creen que eso los vuelve 'gays'? Esto dice un estudio al respecto

A veces, la "hombría" es tan delicada, que algunos hombres creen que reciclar es para gays por ser una "actividad femenina".

¿Qué necesita hacer o no hacer un macho para no dejar de serlo? Aparentemente y según muchos hombres, se debe evitar reciclar, a menos de que quieran volverse irremediable e irreversiblemente gays. ¿Por qué? Porque la ecología es "para mujeres" y solo "varones homosexuales" se preocupan por el medio ambiente. Al menos eso dice un estudio.

Algunos hombres no reciclan, porque la ecología es para gays

La Universidad Estatal de Pennsylvania llevó a cabo un estudio que se titula hermosamente: "Gender Bending and Gender Conformity: The Social Consequences of Engaging in Feminine and masculine Pro-Environmental Behaviours" y sí, trata de lo que indica su nombre.

En él, se explica la razón por la que muchos machos deciden no sólo no reciclar, sino en general, no ayudar al medio ambiente en absoluto: eso es gay. Así lo define la doctora Janet K. Swim, líder del estudio:

Adquirir determinadas conductas en pro del medioambiente puede tener sutiles consecuencias relacionadas con el género. Puede que haya personas que eviten ciertos comportamientos ya que anticipan, con un sesgo de género, lo que los demás podrían pensar de ellas. O que los evitan si consideran que no se ajustan a su género

¿Cómo se llegó a esa conclusión?

Los investigadores le pidieron a 960 personas, tanto mujeres como hombres, que eligieran a los personajes dentro de una lista que ellos consideran "femeninos" o "masculinos". Cada personaje venía acompañado de las actividades que suele llevar a cabo. Al final, la mayoría de los hombres respondieron que los "más gays" eran los que hacían actividades en pro del medio ambiente. Cabe mencionar que dichos personajes tenían otras conductas diferentes, muchas de ellas "de macho".

Si una persona considera importante que se la perciba como heterosexual, tal vez priorice los comportamientos de acuerdo con el género sobre aquellos que no lo son; tratando de anticiparse a la impresión que pueda causar en los demás

Y bueno… así las cosas en el mundo. Nos vamos a morir, pero nos vamos a morir siento machos.