Conoce la historia del Boost, la tecnología que cambió a Adidas y al mundo de los sneakers para siempre

AB/BB.

Corría el año 2007 y la Badische Anilin & Soda-Fabrik, una empresa alemana popularmente conocida como BASF crea un producto que parecía pequeños granos de arroz de TPU. Los llamaron "cápsulas de energía". Años después, eso se convertiría en el Boost.

Este material con forma de espuma de poliestireno (pero que no tiene nada que ver más allá del parecido) que se ha popularizado tanto, cambió el mundo de los sneakers o zapatillas para siempre, resignificando lo que debía ser un zapato para correr, convirtiéndolo en un ícono del lifestyle.

Adidas probó por años qué hacer con esta tecnología, cuya exclusividad compró, y sin duda fallaron muchas veces, hasta que recién en 2012 realizaron un evento de prensa en Nueva York para presentar calzado con estos granitos, cambiando todo.

Sucede que en ese entonces habían modelos pensados para corredores que eran bastante aparatosos y que nadie pensaría usar en "el mundo real", por lo que Adidas aún no lograba meterle miedo real a la competencia, hasta 2015.

Ese año repensaron todo, vieron que algo debía cambiar, que esta sensación de "retorno de energía", o simplemente rebote como lo conocemos desde chicos, debía llegar a todo el mundo y así nace el primer modelo en extremo popular con esta tech, la UltraBoost. Capellada "tejida" con tecnología Primeknit, muy respirable, una jaula plástica y talonera, suela de caucho Continental (sí, la marca de neumáticos) y por supuesto, mucho Boost.

Ahora, eso no sucede de la nada. Para que todo el mundo quiera una silueta en sus pies, primero debe pasar por la aprobación del mundo de la moda (nos guste o no) y es ahí donde estrellas como Kanye West jugaron un papel importante, porque si él las viste, el resto también. Así de simple.

El rapero en años anteriores había trabajado con Nike, pero no sentía que tenía suficiente libertad creativa, por lo que Adidas aprovechó la oportunidad. Se le vio usando un par de UltraBoost y el resto es historia. El boca a boca comenzó a correr: eran lo más cómodo que existía, todo lo demás era "una tabla". Hoy la historia de Adidas en el mundo "sneakerhead" se marca como AB (after Boost o antes del Boost) y BB (before Boost o después del Boost).

Desde ese entonces Adidas ha experimentado con el uso del Boost tanto en sneakers casuales como de alto rendimiento, con resultados que se muestran hasta hoy, donde hasta en el fútbol se pueden ver modelos con esta mediasuela.

Hoy en día, uno de los últimos lanzamientos de Adidas es la UltraBoost 19, pensada completamente para rendimiento y que ha recibido buenas críticas por parte de los que devoran kilómetros de pavimento con sus pies, pero inevitablemente han dado el salto al lifestyle, porque lo que es cómodo, como el Boost, siempre es muy buscado, dando un valor agregado gigantesco, y si se ve bien, mejor aún.

Actualmente no existen marcas que no hayan tratado de perfeccionar sus espumas en pos de alcanzar la sensación del Boost, con buenos y malos resultados, copiando o innovando. Todo cambió por esto y nuestros pies lo agradecen.