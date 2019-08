"Gringos" siempre un paso adelante: Sacarán helado de Hot Dog

En Estados Unidos el Hot Dog es una institución nacional, tanto como el italiano lo es en Chile y el rumano en la Fuente Alemana de Santiago. Lo cierto es que los "perros calientes" como los llaman nuestros amigos aztecas ahora se venderán en forma de helado en las calles de Nueva York.

Así es…con barquillo y con un "rico"sabor tostado y crema dulce hecha de la vienesa dentro del pan, será el helado que prepara la marca Oscar Mayer.

Who eats just mustard @Frenchs ? Condiments were made for Oscar Mayer hot dogs. Say hello to the Oscar Mayer Ice Dog Sandwich – 🌭 flavored ice cream, made with our better hot dogs, sandwiched with spicy mustard 🍦. Do you want to try this? Coming in August🔥 #OscarMayerIceCream

" "¡Hola! El Ice Dog Sandwich de Oscar Mayer es REAL! Nuestro fabricante de helados está batiendo nuestro delicioso trocito de perrito caliente mientras escribimos este DM! Pronto tendremos noticias nuestras con más detalles ", sostiene la marca que sacará el helado en Nueva York el próximo 12 de agosto.

Incluso Oscar Mayer irá más allá y venderá su nuevo producto en un carro muy especial.

Do you hear that song?! 🔊🔊 That’s the sweet and delicious sound of Oscar Mayer Ice Dog Sandwich. Keep an 👁️and 👂out for the @Wienermobile in NYC the week of 8/12 to get your taste buds in on this. #OscarMayerIceCream pic.twitter.com/6NhpVSUl6T

Oscar Mayer lanzará este "ice cream" para ganarle la pulseada a Frenchs que pretende sacar en el mercado su versión para la mostaza.

. @OscarMayer you’re welcome to our pint any day! Enjoy #Frenchs #MustardIceCream your way — even if it’s with a hotdog. pic.twitter.com/NU2TM0Y8oR

Parte de los ingredientes especiales que tendrá este helado serán: crema dulce de hot dog y "perrito caliente confitado".

For curious taste buds, here are the delicious ingredients for Oscar Mayer's Ice Dog Sandwich–the hottest 🍦 this summer:

✅Candied Hot Dog Bits

✅Hot Dog Sweet Cream

✅Spicy Dijon Gelato

✅Cookie Bun

(Yes, this is real! Want to try it? DM us to find out how) #OscarMayerIceCream pic.twitter.com/Fa28xoLPfA

— Oscar Mayer (@oscarmayer) August 1, 2019