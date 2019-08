¿Harry Potter comunista? Encuentran la hoz y el martillo en una escena de la película que dirigió Cuarón

"Harry Potter y el Prisionero de Azkaban" es, para muchos, la mejor película del mago dentro de la saga. Recientemente, un fanático encontró una peculiar referencia que era muy evidente para dejarla escapar. Sí, esa es la película que dirigió el mexicano Alfonso Cuarón.

Bueno, no Harry, específicamente Hagrid. ¿El guardabosques siempre se te figuró a Karl Marx? Podría haber una razón para ello. O no. Decídelo tú mismo.

En la tercera película se ve el símbolo de la hoz y el martillo, mismo que se ha usado históricamente relacionado con el comunismo, como sucedió en la Unión Soviética.

Was watching the third Harry Potter movie and noticed this, so you all have to like it now pic.twitter.com/MaV1zfSQt8

