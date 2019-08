Muchos están esperando a Spider-Gwen en el universo cinematográfico de Marvel, y parece que de hecho ya han hecho la introducción oficial.

'Avengers: Endgame' es una película llena de emociones, acción y, aparentemente, cameos, escenas perdidas y secretos descubiertos. Uno de ellos está relacionado con una escena de Peter Parker e involucra ni más ni menos que a Gwen Stacy, a quien los fans ya quieren ver en la pantalla grande una vez más y en live action.

Gwen Stacy en 'Avengers: Endgame'

La chica araña no solo es una de las protagonistas de 'Spider-Man: Into the Spider-Verse', desde luego. Su personaje data de mucho más allá. Es ella el gran amor de Peter y es asesinada por el Duende Verde en los cómics. Pero la queremos en el MCU y la queremos ahora. Y de hecho, quizá ya haya aparecido.

Los dos cameos que los fans han señalado ocurren cuando Parker regresa a la escuela y saluda a su "guy in the chair", Ned. Ahí todo parece normal. Bonito. Sentimental. Peter hace su vuelta triunfal en sociedad desde que desapareció por el chasquido de Thanos, volvió, ayudó a salvar el mundo y vio morir a su mentor, Tony Stark.

Es en esa secuencia que vemos fugazmente a una chica rubia, con chaqueta de mezclilla y mochila rosa. Ah, sí, y falda de telaraña. Podríamos jurar que es ella… y en verdad queremos que lo sea. No sería raro que Marvel juegue así con el personaje antes de meterlo de lleno en alguna película.

¿Hay dos cameos de Gwen Stacy aka Spider-Gwen en "Avengers: Endgame"? Parece que sí Info ¿Hay dos cameos de Gwen Stacy aka Spider-Gwen en "Avengers: Endgame"? Parece que sí Info

Este parece un buen momento para recordad que según bastantes rumores, Kiernan Shipka (Sabrina de Netflix) entrará al MCU con el papel de Spider-Gwen. Bien dicen que cuando el río suena, es porque agua lleva.