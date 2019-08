Guillermo del Toro admite que prefiere a DC Comics y tal vez dirija algo de sus personajes

Guillermo del Toro habla sobre sus incursiones en el cine de superhéroes y se decanta por DC Comics.

A estas alturas Guillermo del Toro ya puede ser considerado como uno de los cineastas más queridos y auténticos. No sólo de México o Hollywood. Sino del mundo entero.

El cineasta posee también una larga trayectoria como productor de películas de horror. Acaba de estrenar bajo ese rubro su última cinta Scary Stories to Tell in the Dark. Pero resulta inevitable que le pregunten sobre la moda de la industria: el cine de superhéroes.

Video: Guillermo del Toro habla de racismo y mentiras al develar su estrella en el paseo de la fama Guillermo del Toro recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En la emotiva ceremonia el director habló de mentiras, odio y política contra inmigrantes.

En entrevista con los colegas de Comic Book, el muchacho habló de su interés sobre ese género de películas y compartió su perspectiva sobre el escenario actual.

Marcando su preferencia por una clase concretas de personajes y una editorial de cómics. Todo al ser cuestionado sobre si todavía estaría interesado en trabajar en futuras películas basadas en historietas:

Bueno, coescribí un guión completo de Justice League Dark para Warner Bros., así que esa es tu respuesta. Amo a Deadman, amo a Demon, amo a Swamp Thing. Zatanna… Eso es un universo, eso es una cosa aparte. Me atrae mucho ese lado del Universo DC. Pero no soy un chico de superhéroes. Para que me guste un superhéroe, el superhéroe debe ser un monstruo. Siempre estoy a favor de las narraciones de monstruos. Eso es lo que me gusta. O me encanta el negro. Amo lo policiaco, los dramas criminales. Amo la ciencia ficción…

Del Toro, como sucede usualmente desde hace años, está involucrado en bastantes proyectos. Por lo que es poco probable que lo veamos involucrado en la producción de alguna película de superhéroes; durante por lo menos dos años.