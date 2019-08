Greta Thunberg confirmó que viene a Chile a la COP25 y le dice a Trump: "Escuche a la ciencia"

La activista Greta Thunberg arribó en barco a Nueva York y llegó golpeando fuerte al presidente de Estados Unidos. Además confirmó visita a Chile.

La activista medioambiental Greta Thunberg ya está en Nueva York tras 15 días de navegación desde que zarpó de Gran Bretaña. La chica sueca de 16 años de edad confirmó en conferencia de prensa que vendrá a Chile para la COP25 que se realizará en Santiago en el Parque Cerrillos.

Greta Thunberg por la COP25: “Definitivamente voy a Chile. Voy a tratar de no volar, probablemente consideraremos embarcarnos nuevamente” Sigue el minuto a minuto en https://t.co/2Ad3HiTabH #DesafíoTierra pic.twitter.com/8aVXolg779 — CNN Chile (@CNNChile) August 28, 2019

Greta entregó unas pocas palabras y comentó para excusarse de no hablar mucho, "Lo siento, mi cerebro no funciona correctamente".

Tras el final del viaje de 15 días, la activista manifestó que tras su travesía en barco "No me sentí mal en absoluto, me sentí bien a pesar de que a veces era un poco duro. Tuve mucha suerte. Para mí fue realmente bueno ".

Duras palabras de Greta Thunberg contra Trump

La joven de 16 años que está en Nueva York por la Cumbre Climática de la ONU, tuvo duras palabras para Donald Trump.

“Mi mensaje para él es que simplemente escuche a la ciencia, obviamente él no lo hace”, sostuvo.

Por otro lado, consultada a su arribo por si quisiera parar alguna vez y ser sólo una adolescente, Greta manifestó.

"Me encantaría no tener que hacer esto y solo ir a la escuela, pero quiero hacerlo porque quiero marcar la diferencia.