Google Lens se une a Google Photos para reconocer texto en fotos y buscarlas

Google Photos se ha convertido poco a poco en una parte integral de la G Suite; sobre todo entre usuarios de dispositivos inteligentes Android.

Esta plataforma nos ayuda a reconocer, organizar, geolocalizar y etiquetar nuestras fotografías almacenadas en la nube de Google. Su nivel de eficiencia (e intrusión) tiene rato siendo muy efectivo e impresionante. Pero ahora llega a un nuevo nivel, ya que la aplicación ahora puede reconocer texto fotografiado:

You spotted it! Starting this month, we’re rolling out the ability to search your photos by the text in them.

Once you find the photo you’re looking for, click the Lens button to easily copy and paste text. Take that, impossible wifi passwords 😏

— Google Photos (@googlephotos) August 22, 2019