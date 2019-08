Google Maps: La cámara capta una extraña aparición en Transylvania

La cámara de Google Maps ha captado algunas cosas muy extrañas, como lo que veremos a continuación: Una aparición en Transylvania.

Google Maps nos trae siempre muchas cosas extrañas que la mayoría de las veces tienen una explicación. Pero hay otras tantas en donde el misterio parece no terminar y no hay explicaciones. Y en esta ocasión, te tenemos un caso bastante curioso.

No siento las piernas

Mientras el vehículo de Google Maps circulaba por un lugar antes conocido com Transylvania, pudo captar algo raro. Aquí pudimos ver una imagen peculiar de lo que parece ser una aparición de dos piernas humanas.

Lo que podemos ver aquí son dos piernas que no pertenecen a un cuerpo. De hecho, más que no pertenecer a un cuerpo, parece que no pertenecer a este plano de existencia. Ya que se cortan a la mitad de la nada y hasta se difuminan con el fondo.

Obviamente, este es uno de esos casos en los que se tiene una explicación lógica. O al menos eso es lo que queremos creer. Puesto que otras fotografías tomadas ahí mismo, muestran una casa de campaña. Por lo que podríamos estar viendo lo pies de quien estuvo acampando en ese lugar, al menos de uno de ellos.

Así que es posible que la cámara, al pegar las distintas imágenes para crear el entorno 3D, haya pegado una encima de esta persona, dejando ver solamente sus piernas. Por eso mismo, es que el efecto hace parecer que es un fantasma o algo así. O podría ser realmente un fantasma que se está materializando frente a nuestros ojos, el fantasma de un alpinista. Sea como sea, es preocupante que no lleve pantalones. Se ve que hace frío, si no estaba muerto, parece no importarle mucho si eso pasa.

Esto es muy similar a la sirena que supuestamente fue encontrada en Google Maps o los rostros que pudimos ver en una ventana de Chernobyl. A veces la vida es más aburrida de lo que parece.

Fuente: Google.