Una búsqueda liviana: Google GO debuta en todo el mundo

La aplicación Google GO ahora se masificó luego de que debutara en 2017 en países como Indonesia y de África. Es una versión Lite del navegador.

Google GO se llama la herramienta de búsqueda ligera, de sólo 7 MB de peso y que ya está disponible en Play para todo el mundo.

Una versión LITE del buscador que optimiza el rendimiento y ahorra hasta 40% de los datos y que es ideal para teléfonos de gama baja o media.

Este sistema debutó en 2017 en Indonesia y luego se expandió a varios países africanos, para desde este 20 de agosto estar disponible en todo el globo.

Características de Google GO

Algunas de los atributos especiales de Google GO están:

búsqueda de voz, imagen y búsqueda GIF

una manera fácil de cambiar entre los idiomas,

la capacidad de tener páginas web que se leen en voz alta impulsado por IA

Otra de las características es que está disponible la opción Lens, que permite leer carteles e información de texto.

Según los datos de la herramienta de monitoreo web, Sensor Tower, Google GO se ha instalado aproximadamente 17.5 millones de veces en todo el mundo, con el mayor porcentaje de usuarios en India (48%). Sus siguientes mercados más grandes son Indonesia (16%), Brasil (14%), Nigeria (6%) y Sudáfrica (4%).

Google Go es una de las muchas aplicaciones livianas que Google ha creado para mercados emergentes, junto con YouTube Go , Files Go , Gmail Go , Google Maps Go, Gallery Go y Google Assistant Go, por ejemplo.