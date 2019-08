Gene Simmons de Kiss está "halagado" por el parecido con un nuevo Pokémon

El líder de la incombustible banda de rock está contento con el homenaje de Obstagoon: un Pokémon oscuro que incluso saca la lengua igual que él.

Estos días hemos estado riendo con la revelación de nuevos pokés para los juegos Pokémon Sword y Shield. Entre los osos eléctricos que se vuelven oscuros con hambre, y los Wheezing de Galar que tienen "sombrero alto", hay uno que pasó algo desapercibido: Obstagoon.

La evolución final de Zigzagoon y Linoone de Galar fue presentado en un video. Inmediatamente todo el mundo lo asoció con Gene Simmons, el frontman de la histórica banda de rock Kiss.

Para ser sinceros, el parecido de Obstagoon y The Demon es inconfundible. Desde la pose, las hombreras y la inusitada longitud de la lengua, hasta los colores blanco y negro históricos de la banda, a este Pokémon le falta un bajo y cantar "I Was Made For Loving You" para pasar desapercibido como reemplazo.

Gene está "halagado"

Ante ese parecido, era inevitable que el rockero de 69 años se enterara. Varias cuentas de Twitter le respondieron a Gene Simmons con fotos del Pokémon, a lo que el sexagenario dios del trueno respondió de manera muy escueta.

Por otro lado, en una entrevista con Newsweek, Simmons se extendió un poco más al respecto. "Pokémon ha sido parte de mi casa por décadas, sobre todo desde que nuestros hijos lo descubrieron (…). Ver que Pokémon le hace un homenaje a Kiss, me hace sentir halagado".

Por su parte, el productor de Pokémon Junichi Masuda no ha confirmado la relación de manera oficial. En una línea similar y en una entrevista a Game Informer el año 2016, Masuda aseguró que "a veces cuando diseñamos Pokémon, tratamos de ver lo que le pueda gustar a los niños de esta era". Ahora, Kiss no es muy de esta era que digamos.

De todas formas, el Pokémon Yamper es una clara referencia a la Reina de Inglaterra y a su amor por los corgis, pensando que Galar está basado en el Reino Unido. Quizá eso signifique ver a artistas del rock progresivo setentero como nuevos Pokémon. ¿Dónde está mi Phil Collins y mi Rick Wakeman versión Galar?