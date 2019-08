El Galaxy Note 10 por fin llegó a México: Este es su precio oficial y disponibilidad

Por fin fue presentado en México con todas las de la ley el esperado Galaxy Note 10 normal y la versión plus. ¿Cuánto, cuándo y cómo?

Luego de una no tan larga espera, esta semana los Note 10 normal y plus están siendo presentados en diferentes países de Latinoamérica, y claro, México no iba a ser la excepción. La pregunta del millón es, ¿cuánto va a costar? Bueno, tendrás dos opciones de precio. Spoiler: ninguna económica.

Note 10: precios y disponibilidad

Este nuevo Note es, digamos, la joya en la corona de Samsung. Es ese celular que pretenderá competir contra todo el mundo: Apple, Huawei… y las demás (¿Hay más en la gama alta?).

Pero pasemos a lo importante: el precio. Así quedará, muy cerca de lo que se había hablado ya el día de su lanzamiento.

Samsung Galaxy Note 10: 22,999 pesos

Samsung Galaxy Note 10+: 27,999 pesos

Pero no te preocupes, que tienen unos Galaxy Buds de regalo, así que todo bien. Sólo llegarán dos colores: Aura Glow y Aura Black. O sea, negro y gris. Ya puedes conseguirlo en preventa en los siguientes lugares:

Best Buy

Elektra

Sanborns

Sears

Telcel

A partir del 5 de septiembre comenzará a ser enviado, y para el 6 ya estará en diversas tiendas y otras compañías telefónicas como AT&T o Movistar. Por ahora, la exclusividad está con los arriba mencionados y en la página web de la compañía.