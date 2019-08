Tenemos precio y fecha de llegada a Chile para el Samsung Galaxy Note 10

El teléfono fue presentado ayer en una conferencia realizada en Nueva York.

El día de ayer vivimos el lanzamiento del nuevo Samsung Galaxy Note 10 y 10 Plus en Nueva York. Sin embargo, como chilenos que somos, la pregunta obvia era cuándo llegaría este terminal a nuestro país. Así como así, entre preguntas y trascendidos, ya tenemos fecha para la llegada de este teléfono a Chile, al igual que su precio de entrada, pero desde ya llamamos a la calma (y a juntar los vueltos del pan).

La nueva versión de la serie Note llegará al país el día 21 de agosto en preventa, mientras que su fecha de lanzamiento oficial corresponde al 4 de septiembre. Cabe señalar que estos días son válidos para ambas versiones de este equipo, ya que serán puestos a la venta de manera simultánea.

Los precios

En cuanto a los precios, de más está decir que el Note no se caracteriza por ser precisamente accesible (para eso hay otras series de la marca coreana), por lo que no podemos esperar un coste menor a los CLP $800 mil. Ciertamente, esta no será la excepción: el Galaxy Note 10 partirá con un valor de CLP $899.990 para su variante de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno, mientras que el Note 10+ llegará a CLP $999.990 en su versión de 12GB de RAM y misma cantidad de GB de memoria interna que su hermano menor.

Por algún motivo, los teléfonos no llegarán en todos los colores presentados durante la jornada de ayer, ya que nos faltará la versión roja del Note 10 y la edición azul del Note 10+. ¿La razón? La ignoramos, pero pronto tendremos más detalles al respecto.

Por mientras, puedes revisar la presentación de esta serie de teléfonos -junto a varias otras novedades- en nuestro sitio, y contarnos con cuál te quedas. Por acá ya tenemos nuestros favoritos.