Fútbol: Esto es lo que dice la canción de La Champions League

La UEFA Champions League es uno de los eventos más importantes a nivel mundial. Puesto que reúne a los mejores equipos de Europa en un torneo de fútbol espectacular. Pero a pesar de esto, la mayoría de las personas no saben que dice la canción de esta liga.

Así que aquí te dejaremos la letra de esta canción y su traducción al español.

Antes de ponerte la letra aquí, cabe mencionar que esta se encuentra en tres idiomas distintos. Y no me refiero a que se encuentren tres versiones distintas de esta canción, sino que tiene los idiomas en la misma canción.

Los idiomas en los cuales está escrita la canción de la Champions, son Alemán, Francés e Ingles. Lo que tienen de especial estos es que son los idiomas oficiales de la UEFA, exactamente esos tres. Por lo que es un gran detalle que se haya escrito la canción de esta manera, y eso la hace todavía más especial.

Sin más, ahora si vamos con la letra oficial de la canción de este evento deportivo.

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Une grande reunió

Eine grosse sportliche Veranstaltung

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions