Es oficial: Friends llegará a las salas de cine para celebrar su 25 aniversario

Friends por fin llegará a la pantalla grande para celebrar sus 25 años de existencia. Por desgracia no se trata de una película.

Para nadie está en duda que Friends puede ser considerada como una de las mejores series de TV de la historia. No en vano es una de las cartas más fuertes de Warner con su nuevo servicio de streaming HBO Max.

Los fans de esta producción se cuentan por millones y en unos meses se cumplirán 25 años exactos (¡!) de su estreno. Así que para celebrarlo el estudio ha decidido una jugada anhelada por muchos seguidores: ver Friends en la pantalla grande.

Por desgracia esto no significa que vayan a filmar por fin una película. En realidad "Friends 25th: The One With The Anniversary", será un maratón de tres noches; el 23 de septiembre, el 28 de septiembre y el 2 de octubre.

En cada una de esas noches a lo largo de mil salas de cine de Estados Unidos se pondrán al hilo cuatro episodios selectos de todas las 10 temporadas.

En cada día los capítulos serán distintos. Así que en total los fans de Estados Unidos podrán ver 12 episodios. Aquí pueden ver la lista completa:

Sept. 23:

“Pilot-ReDo”

“The One With the Blackout”

“The One With the Birth”

“The One Where Ross Finds Out”

Sept. 28:

“The One With the Prom Video”

“The One Where No One’s Ready”

“The One With the Morning After”

“The One With the Embryos”

Oct. 2:

“The One With Chandler in a Box”

“The One With Ross’ Wedding — Part 2”

“The One Where Everyone Finds Out”

“The One Where Ross Got High”

Marcamos en cursivas aquellos capítulos que consideramos que vale la pena ver si no le han dado una oportunidad a Friends.

Por el momento se desconoce si Warner imitará la jugada para América Latina. Pero seguro habría más de un interesado en ver Friends en el cine.